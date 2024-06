Vingegaard potrdil nastop na Touru

Koebenhavn, 20. junija - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard bo nastopil na letošnji dirki po Franciji, na kateri bo skušal dvema zaporednima naslovoma skupnega zmagovalca slovitega Toura v letih 2022 in 2023 dodati še tretjega. Iz njegove nizozemske ekipe Visma-Lease a Bike so sporočili, da je Vingegaard okreval po hudih poškodbah in da je pripravljen za Tour.