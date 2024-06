Razstava o Stanku Bloudku prejela nagrado na Portugalskem

Lizbona, 20. junija - Portugalski nacionalni muzej letalstva Museu do Ar in Tehniški muzej Slovenije (TMS) sta ob 100. obletnici prvega preleta južnega Atlantika gostila razstavi obeh držav. Na Portugalskem so gostili slovensko razstavo Leteči človek, Stanko Bloudek, ki je prejela nagrado portugalskega nacionalnega muzejskega združenja v kategoriji mednarodni projekti.