S predstavo Neandertalčeva piščal o začetku človekovega ustvarjanja in domislic

Ljubljana, 22. junija - V Štihovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo danes ob 18. uri premierna uprizoritev predstave Neandertalčeva piščal, zakaj potrebujemo glasbo, sploh?. Boštjan in Žiga X Gombač s predstavo potujeta v preteklost ter zvočno in humorno prikazujeta začetke človeškega razvijanja in kreacij.