Na celjskem bazenu in Šmartinskem jezeru pričetek nove poletne sezone

Celje, 23. junija - Na celjskem letnem bazenu se danes z zabavnim programom in aktivnostmi za vse generacije začenja nova poletna sezona. Obiskovalci bodo imeli priložnost sodelovati v turnirju v odbojki na mivki in namiznem tenisu, se pomeriti v plavalni štafeti, animaciji vaterpola, tekmovanju v hitrostnem metanju trojk in streljanju na gol.