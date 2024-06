V Versajski palači na ogled ogromno vezeno delo Eve Jospin

Pariz, 24. junija - V Oranžeriji Versajske palače v bližini Pariza je do 29. septembra na ogled velikansko vezeno delo francoske umetnice Eve Jospin, ki velja za eno od največjih imen v svetu sodobne umetnosti. Vezeno delo je narejeno iz svile, bombaža in jute. Izdelali so ga v indijskem mestu Mumbai.