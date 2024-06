V Velenju se pričenja prireditev Skok v poletje

Velenje, 22. junija - V Velenju se danes z odprtjem kopalne sezone na velenjskem jezeru začenja prireditev Skok v poletje. Družinski dan zabave in športa brez vstopnine se bo nadaljeval v poletni večer glasbe in plesa, ki se bo na prireditvenem prostoru Vista-park z razgledom začel ob 20. uri, so sporočili z velenjske občine.