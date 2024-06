Leicester City z novim trenerjem

Leicester, 20. junija - Povratnik v angleško nogometno ligo premier league Leicester City bo v novo sezono po enoletni odsotnosti iz elitne druščine vstopil z novim trenerjem. Naloge glavnega trenerja je prevzel Steve Cooper, so potrdili na spletni strani. Nekdanji strateg Nottingham Foresta in Swansea Cityja je sklenil pogodbo do leta 2027.