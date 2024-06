V Velenju predstavili Center za pravični prehod Saša regije

Velenje, 20. junija - Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (Saša) je danes v Velenju predstavila Center za pravični prehod regije iz premoga. Kot je ob tej priložnosti povedala vodja centra Katarina Ostruh, je center namenjen informiranju, nudenju strokovne in podatkovne pomoči, povezovanju deležnikov, stroke in prenosu praks iz domačega in mednarodnega okolja.