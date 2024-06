Nov sveženj sankcij EU proti Moskvi še omejuje ruske prihodke od energentov

Bruselj, 20. junija - Članice EU so se danes dogovorile o že 14. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Kot je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo ta sveženj Rusiji dodatno otežil dostop do ključnih tehnologij in omejil ruske prihodke od energentov.