Ob italijanski obali se širi strupeni ognjeni črv

Trst/Piran, 22. junija - Ob italijanski obali se zaradi vročinskih valov in višjih temperatur v morju širi ognjeni črv, ki bi lahko povzročal nevšečnosti turistom. Ob stiku s to vrsto morskih črvov se sproščajo toksini, zaradi česar lahko ljudje utrpijo srbečico, dražeč občutek in otrplost na prizadetem mestu. Po dosedanjih podatkih ob slovenski obali ognjenega črva še ni.