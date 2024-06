Inšpektorji ugotovili neskladja pri četrtini vzorčenih semen zelenjadnic

Ljubljana, 20. junija - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos spremlja označevanje in kakovost semena zelenjadnic na trgu. V okviru naknadne kontrole je ugotovila neskladnost četrtine vzorcev zaradi preslabe kalivosti, povezane s starostjo semena, je sporočila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.