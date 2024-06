Dnevnik: Ljubljanske vrtce preiskujeta policija in računsko sodišče

Ljubljana, 20. junija - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pod drobnogled vzela poslovanje in upravljanje ljubljanskih vrtcev ter nekatere zadeve odstopila policiji in računskemu sodišču. Med drugim ravnateljici vrtca Galjevica očitajo favoriziranje določenih ponudnikov pri opravljanju več storitev in s tem nesmotrne porabe javnih sredstev, piše Dnevnik.