Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 20. junija - Danes bo delno jasno z občasno precej koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa v zahodnih in osrednjih krajih jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sončno, oblačnost se bo od zahoda nekoliko povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bodo na severovzhodu posamezne plohe ali nevihte, ki bodo nato spet nastale popoldne in zvečer. Pihal bo vzhodni veter, vročina bo popustila. V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in nekaj popoldanskimi plohami, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije.

Vremenska slika: Nad večjim delom Sredozemlja ter srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi od vzhodne čez srednjo Evropo severno od Alp do Pirenejev. Pri nas bo v višinah prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, čez dan pa bo z jugozahodnikom dotekal vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v sosednjih pokrajinah Italije. V Alpah bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Sredi dneva in popoldne bo v nižinah povečana toplotna obremenitev, ki se bo postopno nekoliko stopnjevala.