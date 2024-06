Slovenci proti močnim Kubancem po novo zmago

Ljubljana, 20. junija - Slovenski odbojkarji bodo danes igrali drugo tekmo turnirja elitne lige narodov v ljubljanskih Stožicah. Na prvi so se veselili zmage proti Argentincem in uvrstitve na olimpijske igre, na drugi pa bodo njihovi tekmeci vselej neugodni in prodorni Kubanci, ki se še borijo za olimpijsko vozovnico.