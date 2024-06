Nemci do druge zmage na EP

Stuttgart, 19. junija - Nogometaši Nemčije, gostiteljice evropskega prvenstva, so v drugem krogu skupine A zabeležili še drugo zmago. Po zmagi nad Škotsko s 5:1 so bili v Stuttgartu z 2:0 (1:0) boljši še od Madžarske, za njih venomer neugodne tekmice. Gola sta dosegla Jamal Musiala v 22. in Ilkay Gündogan v 67. minuti.