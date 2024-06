V Strunjanu predstavili prenovljeni hotel Svoboda

Strunjan, 20. junija - V turističnem kompleksu Talaso Strunjan, ki deluje pod okriljem družbe Terme Krka, so v sredo predstavili prenovljeni hotel Svoboda. Skupaj so prenovili 3470 kvadratnih metrov površine, vrednost investicije pa je bila sedem milijonov evrov. Naložba v prenovo hotela je le zadnja v sklopu vlaganj, ki so jih Terme Krka izvedle v zadnjih petih letih.