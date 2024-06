Donacija v višini 20.000 evrov za Fundacijo Mateja Mohoriča

Ljubljana, 19. junija - V Skupini Sparkasse v Sloveniji so zaključili dobrodelno kolesarjenje, kjer so zbirali kilometre za mlade kolesarje. Na podlagi prevoženih kilometrov so oblikovali donacijo v višini 20.000 evrov za Fundacijo Mateja Mohoriča in s tem pripomogli k nakupu petih koles za starejše mladince, so zapisali v sporočilu za javnost.