V Kopru dokončali bloka z 91 neprofitnimi stanovanji

Koper, 19. junija - V Kopru so danes slovesno odprli prva dva stolpiča v soseski Nova Dolinska. 91 javnih najemnih stanovanj je s pomočjo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost zgradil Stanovanjski sklad RS, ki bo do konca septembra izbral najemnike. Po Sloveniji ima sklad v različnih fazah gradnje še 1500 stanovanj.