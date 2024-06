Slovenska zdravilišča pričakujejo nekoliko boljšo poletno sezono od lanske

Celje, 21. junija - Slovenska zdravilišča pričakujejo, da bo letošnja poletna sezona nekoliko boljša od lanske. Kot so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, bo poleti v zdraviliščih poleg domačih gostov tudi precej gostov iz Hrvaške, višegrajskih držav in Srbije ter tudi Nizozemske in Belgije.