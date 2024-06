Na dražbi prejšnji slovenski medved z razstave United Buddy Bears

Ljubljana, 19. junija - V okviru razstave United Buddy Bears, Umetnost strpnosti poteka tudi spletna dražba prejšnjega slovenskega medveda, ki ga je ustvaril ptujski umetnik Marjan Kekec-Ogradni in je bil del razstave od leta 2003. Dražba bo potekala do vključno 17. julija, izkupiček pa bodo namenili ZPM Ljubljana Moste-Polje, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.