Študentski dom Ljubljana prejel donacijo v višini 100.000 evrov

Ljubljana, 19. junija - MK Group in Gorenjska banka sta z zavodom Študentski dom Ljubljana podpisala donatorsko pogodbo v vrednosti 100.000 evrov za prenovo večnamenske dvorane v študentskem domu v Rožni dolini. Donacija bo omogočila prenovo skupnega prostora za učenje in delo, pa tudi za druženje in druge dejavnosti. Obnovo bodo zaključili predvidoma oktobra.