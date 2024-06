Pogovori Goloba na Bavarskem tudi o skrbi za konkurenčnost gospodarstva EU

München, 19. junija - Premier Robert Golob se je med današnjim delovnim obiskom v Münchnu sestal z ministrskim predsednikom bavarske Markusom Söderjem in udeležil poslovno-investicijskega kongresa, ki ga je organiziralo več slovenskih partnerjev. Pogovori so se osredotočali na skrb za konkurenčnost gospodarstva EU in krepitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja.