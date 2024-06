Vreme: ponoči nekaj visoke koprenaste oblačnosti, veter bo oslabel

Ljubljana, 19. junija - Zvečer in ponoči bo prehodno nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Jugozahodnik bo ponehal. Zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo v Zgornjesavinjski dolini in na planotah Notranjske okoli 13, drugod od 15 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: v petek se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. Vročina se bo še nekoliko stopnjevala.

V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Vročina bo postopno popustila.

Vremenska slika: nad Iberskim polotokom in zahodnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Nad našimi kraji pa je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda doteka k nam suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih zahodno od nas kar nekaj povečane koprenaste oblačnosti, drugod pa bo pretežno jasno. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v sosednjih pokrajinah Italije. V Alpah bodo popoldne nastajale plohe in nevihte.