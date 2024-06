Zaradi požara južno od Aten evakuirali prebivalce

Atene, 19. junija - Na območju kraja Koropi 30 kilometrov južno od grške prestolnice Atene je danes izbruhnil gozdni požar, zaradi katerega so oblasti odredile evakuacijo prebivalcev. Zaradi požara, ki ga širi močan veter, so ustavili promet na avtocesti do predmestja Aten. O žrtvah ni poročil.