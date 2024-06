Mariborski dijaki evropski prvaki v robotskem nogometu

Hannover/Maribor, 19. junija - Dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor so na robotskem evropskem prvenstvu RoboCupJunior v Hannovru postali evropski prvaki v kategoriji Soccer Lightweight. Gre za kategorijo, v kateri tekmovalci sami načrtujejo, izdelajo in sprogramirajo dva robota, ki avtonomno igrata nogomet proti nasprotni ekipi robotov, so sporočili iz centra.