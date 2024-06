Potekal prvi sestanek nastajajočega odbora EU za umetno inteligenco

Bruselj, 19. junija - V Bruslju so se danes zbrali predstavniki držav članic EU, da bi oblikovali odbor za umetno inteligenco, ki ga predvideva nedavno sprejeti akt o umetni inteligenci. Sestanka se je v imenu Slovenije udeležila državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić. Tema pogovor so bile prednostne naloge in program odbora.