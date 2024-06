Newyorške borze zaradi praznika zaprte

New York, 19. junija - Newyorške borze so danes zaprte, saj Američani praznujejo zvezni praznik osvoboditve temnopoltih sužnjev - Juneteenth. V torek so sklenile tik nad izhodiščem. Razširjeni indeks S&P 500 je pridobil 0,15 odstotka, industrijski indeks Dow Jones 0,25 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa 0,03 odstotka. V središču so bile delnice tehnoloških družb.