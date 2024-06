Na kongresu v Münchnu predvsem o nadgradnji slovensko-nemškega gospodarskega sodelovanja

München, 19. junija - Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo se je v zadnjih letih močno okrepilo, odlično je tudi sodelovanje z Bavarsko. Še vedno pa ostaja veliko prostora za nadgradnjo, pri čemer so največje priložnosti na področju vesoljske in drugih visokih tehnologij, avtomobilske industrije in turizma, je bilo slišati na kongresu v Münchnu.