Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 19. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju padel za 0,82 odstotka na 1568,16 točke. Pod gladino so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki so trgovanje končale 1,75 odstotka v minusu. Vlagatelji so največ poslov opravili z delnicami NLB in Krke, skupen promet se je ustavil pri 1,73 milijona evrov.