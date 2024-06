V Centru Rog pregledna razstava ob 20-letnici kolektiva Oloop

Ljubljana, 20. junija - V Centru Rog bodo drevi odprli pregledno razstavo ob 20-letnici delovanja kolektiva Oloop. Umetnice in oblikovalke Tjaša Bavcon, Katja Burger Kovič in Jasmina Ferček bodo proslavile dolgoletno skupno ustvarjalno pot. Skozi razstavo in dogodke se bodo poklonile moči in pomenu tekstilije ter ženski, njeni izumiteljici in ustvarjalki.