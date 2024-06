Petku nov mandat na čelu geodetske uprave

Ljubljana, 19. junija - Tomaž Petek ostaja generalni direktor Geodetske uprave RS, je na današnji seji sklenila vlada. Nov petletni mandat bo nastopil v petek. Petek ima dolgoletne delovne izkušnje na področju delovanja javne uprave, in sicer evidentiranja nepremičnin, upravljanja s prostorom in geoinformatike, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.