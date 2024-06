Utopitev v bližini Kidričevega po vdoru brežine

Kidričevo, 19. junija - Moški, ki se je v torek popoldne utopil v bližini Kidričevega, je po prvih ugotovitvah policistov padel v vodo po tem, ko je hodil na območju, kjer so se izvajala dela. Pri tem se je gramozna brežina vdrla in 20-letnik je padel v vodo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.