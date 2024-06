Slovenke brez posebnega povabila za Wimbledon

Wimbledon, 19. junija - Tri nekdanje prve teniške igralke sveta Nemka Angelique Kerber, Japonka Naomi Osaka in Danka Caroline Wozniacki so prejele posebna povabila za igranje v glavnem žrebu turnirja za grand slam v Wimbledonu prihodnji mesec, so danes sporočili organizatorji. Tako imenovani wild card so podelili tudi Britankam Emmi Raducanu in Heather Watson.