V avstrijski prestolnici pripravili prvo Dunajsko operno poletje

Dunaj, 22. junija - V avstrijski prestolnici so pripravili prvi festival, s katerim bodo nagovarjali ljubitelje opere. Dunajsko operno poletje bo potekalo med 1. in 20. julijem v parku Belvedere, kjer bodo uprizarjali Mozartovo opero Don Juan. S festivalom želijo ohranjati živost kulturne metropole v poletnih mesecih, ko je večina gledališč in opernih hiš zaprtih.