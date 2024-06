Na Ljubljanski borzi dopoldne padec najbolj zanimivih delnic

Ljubljana, 19. junija - Vlagatelji na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja najbolj zanimajo za delnice NLB in Krke, ki se ob tem kot edine v indeksu cenijo. Dražje kot v torek so medtem delnice Luke Koper, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Petrola in Save Re. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,07 odstotka.