Ljubljanski policisti odvzeli prostost 37-letnemu vlomilcu

Ljubljana, 19. junija - Ljubljanski policisti in kriminalisti so v tem tednu odvzeli prostost 37-letnemu osumljencu kaznivih dejanj vlomov, ki jih je izvajal na širšem območju Ljubljane. Utemeljeno je osumljen, da je vlomil v najmanj dve stanovanji in si pridobil za okoli 1800 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.