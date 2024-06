V ZDA umrl eden najbolj priljubljenih igralcev lige MLB

Palo Alto, 19. junija - Baseballska legenda Willie Mays, eden največjih igralcev severnoameriške poklicne lige v baseballu MLB, priljubljen zaradi svoje spretnosti in atletske prefinjenosti, je umrl v torek v starosti 93 let, so sporočili člani njegove družine in njegova nekdanja ekipa San Francisco Giants, poročajo tiskovne agencije, med njima AFP in dpa.