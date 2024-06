Šegel najhitrejša na 200 m prosto, v finalu tudi štafeta

Beograd, 19. junija - Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel se je na evropskem prvenstvu v Beogradu z najboljšim dosežkom kvalifikacij prebila v polfinale na 200 m prosto. To je uspelo tudi Katji Fain. Skupaj s Hano Sekuti in Tjašo Pintar pa so si dekleta s sedmim dosežkom priplavala finale na 4 x 100 m prosto.