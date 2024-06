V Cukrarni razstave Šejle Kamerić, Adriana Pacija in Tobiasa Putriha

Ljubljana, 19. junija - V Cukrarni bodo drevi odprli samostojne razstave Šejle Kamerić, Adriana Pacija in Tobiasa Putriha. Ena od skupnih komponent razstav je, da se vsi trije predstavljajo z novimi deli. Umetnike povezuje tudi razstavna aktivnost v mednarodnem prostoru in časovni okvir 90. let minulega stoletja, znotraj katerega so formirali svojo umetniško pot.