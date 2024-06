Azijske borze večinoma z rastjo, v ospredju delnice tehnoloških družb

Tokio, 19. junija - Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes večinoma zvišali, pri čemer so najbolj pridobili tisti v tehnološkem sektorju. Osrednja borzna indeksa na Tajvanu in v Indiji sta med trgovanjem dosegla rekordne vrednosti. Dolar je glede na preostale valute v košarici najpomembnejših valut drugi dan zapored izgubil, poročajo tuje tiskovne agencije.