ZRC SAZU s prireditvami ozavešča o vprašanjih LGBTIQ+ skupnosti

Ljubljana, 19. junija - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je danes že tretjič priredil serijo prireditev Roza_ZRC+, s katerimi ozavešča o vprašanjih pravic, življenja, kulture in umetnosti LGBTIQ+ oseb. Na simpoziju so opozorili na različne oblike diskriminacije, nasilja in družbene stigme, s katerimi se sooča ta skupnost.