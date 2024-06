Ameriški intelektualec Chomsky zapustil bolnišnico v Sao Paulu

Sao Paulo, 19. junija - Noama Chomskega so v torek odpustili iz bolnišnice v brazilskem Sao Paulu, so sporočili iz ustanove. Žena slavnega jezikoslovca in intelektualca Valeria Wasserman je medtem zanikala poročanje medijev, da je njen soprog umrl. V bolnišnico naj bi bil 95-letnik sicer sprejet zaradi stanja, povezanega z možgansko kapjo, ki jo je doživel lani.