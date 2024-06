Na izboru za slovenski startup leta slavilo podjetje FLIQA

Ljubljana, 18. junija - Na izboru Slovenski startup leta je slavilo podjetje FLIQA, ki razvija dva produkta s področja odprtega bančništva in s pomočjo partnerjev ponuja dostop do velikega števila evropskih bank. Podjetje uspešno nastopa na trgu in sklepa strateška partnerstva z uveljavljenimi podjetji iz panoge, so sporočili organizatorji izbora.