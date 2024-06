V viškem azilnem domu obeležili svetovni dan beguncev

Ljubljana, 18. junija - V azilnem domu na Viču v Ljubljani so danes obeležili Svetovni dan beguncev, ki bo v četrtek potekal pod sloganom Solidarnost - za svet, v katerem so begunci sprejeti. Udeležence je na slovesnosti, ki jo je organiziralo več nevladnih organizacij, nagovorila direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo Katarina Štrukelj.