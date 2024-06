Golob v Parizu podpisal sporazum o polnopravnem članstvu Slovenije v Esi

Pariz, 18. junija - Premier Robert Golob in generalni direktor Evropske vesoljske agencije (Esa) Josef Aschbacher sta danes v Parizu podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Slovenija v začetku prihodnjega leta postala polnopravna članica omenjene agencije. Sporazum med vlado in agencijo mora zdaj ratificirati še DZ, so sporočili iz vlade.