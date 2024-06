Slovenijo bo danes zajel vročinski val

Ljubljana, 19. junija - Slovenijo bo danes prvič letos zajel vročinski val, v večini države se bodo temperature po poldnevu povzpele nad 30 stopinj Celzija. Najvišje bodo na jugovzhodu, in sicer do 34 stopinj Celzija. Arso je zato med 14. in 21. uro izdal rumeno opozorilo za vso državo. V osrednji in severovzhodni Sloveniji pa Arso svari tudi pred močnejšimi vetrovi.