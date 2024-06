Policija zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirala Timberlaka

New York, 18. junija - Policija v kraju Sag Harbor na newyorškem Long Islanda je v torek zvečer zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirala slavnega ameriškega pevca in igralca Justina Timberlaka, poroča ameriška televizija CNN. Po aretaciji so ga pridržali v priporu, danes pa naj bi stopil pred sodnika.