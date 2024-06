Golob in Han bosta v Münchnu krepila gospodarske vezi, Pirc Musar s slovensko skupnostjo

München, 19. junija - Ob robu evropskega nogometnega prvenstva in pred četrtkovo tekmo med Slovenijo in Srbijo se že danes v Münchnu mudijo najvišji predstavniki države. Premier Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han se bosta med drugim udeležila poslovno-investicijskega kongresa, predsednica Nataša Pirc Musar pa bo nagovorila slovensko skupnost.