Nagrada za slovenska avdiovizualna umetnika v Južni Koreji

Seul, 18. junija - Delo avdiovizualnih umetnikov Simona Šerca in Martine Testen z naslovom In/sekt je bilo nagrajeno na mednarodnem filmskem festivalu Gyeongbuk International AI and Metaverse Film Festival (GAMFF) minuli konec tedna v Južni Koreji. Izbrali so ga med 527 filmi in videi iz 42 držav, tudi ZDA, Kitajske, Japonske in Indije.