Umik vode Studena

Gre za izdelke z rokom uporabe do julija 2024 in signiranjem na plastenki XXL206YY7B, z rokom uporabe do avgusta 2024 in signiranjem na plastenki XXL213YY7B ter z rokom uporabe do avgusta 2024 in signiranjem na plastenki XXL222YY7B, pakirane v šestorčku.

Za dodatne informacije se potrošniki lahko obrnejo na Andrejo Zemljič, Boračeva 37, 9252 Radenci, tel. +386 (0)25 20 3634, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.